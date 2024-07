Volley, la Superlega della Sir riparte con Verona

Ripartirà in casa, al PalaBarton, la caccia allo scudetto della Sir Susa Vim Perugia. La squadra del coach Angelo Lorenzetti, campione in carica per tutti i trofei tricolore, affronterà nella prima giornata di campionato, il 29 settembre, la Rana Verona.

Il calendario della Superlega 2024-25 è stato presentato a Bologna in chiusura della tre giorni di volley mercato. Evento che ha visto anche l'elezione, da parte dell'assemblea ordinaria dei club di Lega Pallavolo Serie A, dei nuovi rappresentanti del Consiglio di Amministrazione. Tra le conferme c'è quella del presidente della Sir Perugia, Gino Sirci.

Tornando al campionato, la fase di avvio vedrà tanti big match per Giannelli e compagni, tant'è che coach Lorenzetti parla di "un inizio complicato dove dovremo andare subito a tutto gas".

Secondo e terzo turno (6 e 13 ottobre) con doppia trasferta, prima a Padova poi nel fortino della storica rivale Modena. Poi gara interna con Cisterna (20/10), altra trasferta di peso a Trento (27/10) e, alla sesta di andata, al PalaBarton andrà in scena Perugia - Lube Civitanova il 3 novembre.

Le altre sfide saranno a Taranto il 10 novembre e in casa con Grottazzolina (17/11). Chiude il tris insidioso a Milano (24/11), a Monza (1/12) e in casa con Piacenza (8/12). Il 15 dicembre scatterà il girone di ritorno.

Riguardo agli altri trofei, la Supercoppa sarà assegnata nel fine settimana del 21 e 22 settembre a Firenze: la semifinale sarà Perugia-Piacenza (l'altra Monza-Trento). La Coppa Italia prevede l'accesso ai quarti di finale (in programma il 29 dicembre) per le prime otto del girone di andata, la Final Four si terrà il 25 e 26 gennaio a Bologna.

Prima della presentazione del calendario Sirci, che si è detto contento di "aver fatto un po' di strada da quando siamo arrivati", ha ritirato i gonfaloni per la vittorie della passata stagione (Scudetto, Supercoppa e Coppa Italia) e un premio per il successo al Mondiale per Club. Ad accompagnarlo i dirigenti Goran Vujevic (direttore sportivo) e Bino Rizzuto (direttore generale).



