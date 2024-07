Migliora la situazione dei laghi Trasimeno e Piediluco

"La situazione dei bacini lacustri umbri mostra segni di miglioramento: su otto punti campionati, sette rispettano i limiti di legge. Solo la foce del torrente Paganico nel Trasimeno è risultata oltre i limiti, ma in miglioramento rispetto al 2023. È però fondamentale mantenere alta l'attenzione sulla qualità delle acque, considerando non solo gli aspetti microbiologici, ma anche gli indicatori chimico-fisici": lo ha detto il portavoce di Goletta dei Laghi, Emilio Bianco, esponendo i risultati del monitoraggio dei laghi umbri presentato a San Feliciano di Magione.

Presenti anche Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, Silvia Burzigotti, assessora ambiente Comune di Magione, Brigida Stanziola, direttrice di Legambiente Umbria, Elisabetta Bini, responsabile Goletta dei Laghi in Umbria, Massimo Perari, commissario straordinario di Arpa Umbria e il coordinatore tecnico-scientifico e progetti Paolo Stranieri.

In particolare sono stati campionati cinque punti sul lago Trasimeno e tre su quello di Piediluco. Quello inquinato riguarda la foce del torrente Paganico, a Castiglione del Lago, che da due anni mostra criticità legate a inquinamento microbiologico di origine fecale.

"Infatti, nel 2023 - ricorda Goletta dei Laghi in una nota - era risultato fortemente inquinato, mentre nel 2022 inquinato.

Rientrano nei limiti consentiti, invece, tutti e tre i punti campionati nel lago Piediluco, confermando i risultati dello scorso anno, e gli altri restanti sul Trasimeno". Goletta dei Laghi sul Trasimeno ha, inoltre, monitorato come "osservato speciale 2024", il canale di scarico del depuratore in località "Le Pedate" a Passignano sul Trasimeno dove, anche se i monitoraggi hanno rilevato una graduale diminuzione delle concentrazioni di escherichia coli ed enterococchi intestinali (risultando fortemente inquinato a marzo, inquinato ad aprile, nei limiti a maggio, giugno, e poi a luglio).

Oltre ai dati microbiologici, durante l'incontro è stato discusso lo stato di salute complessivo dei due bacini lacustri umbri. Nel lago di Piediluco, in particolare, nel canale Medio Nera, i dati di nitriti e ammoniaca osservati sono abbastanza costanti nel tempo e, anche se non estremamente preoccupanti, indicano comunque la necessità di mantenere una certa soglia di attenzione su tale immissario artificiale, che conferma essere un'importante via di ingresso dei carichi di sostanze eutrofizzanti per il lago. Nel Lago Trasimeno, è stata rilevata una sotto saturazione di ossigeno, il cui motivo non è chiaro, ma potrebbe essere dovuto a inquinamento organico di origine antropica o agli effetti indiretti dell'eutrofizzazione, entrambi preoccupanti.

Assegnate nel corso dell'evento le quattro "Vele Legambiente -Touring Club" ai Comuni di Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago e Magione. Un riconoscimento per il loro impegno nella difesa e miglioramento ambientale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA