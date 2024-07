La Repubblica ha presentato la nuova guida dei Parchi dell'Umbria

Presentata a Perugia, in Regione, la nuova guida Parchi dell'Umbria: le otto meraviglie della natura, realizzata da la Repubblica. Un volume con il quale, spiega il vicepresidente regionale e assessore alle Politiche agricole e tutela ambientale Roberto Morroni "abbiamo deciso di accendere i riflettori su quelle che sono delle vere e proprie meraviglie, i nostri otto parchi, uno nazionale e sette regionali". Il volume è stato illustrato alla presenza del direttore de Le Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa, dello chef Giulio Gigli del ristorante Une a Capodacqua di Foligno e, in collegamento, il conduttore Rai Peppone Calabrese.

"Questa è una importante iniziativa editoriale, non è la prima volta che collaboriamo per rappresentare spaccati del contesto umbro", ha aggiunto Morroni. Parlando della guida, già a disposizione degli utenti, ha sottolineato che permette di "rappresentare la bellezza dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, in termini di biodiversità" mettendo in luce "i borghi, storia, arte, gastronomia, gemme preziose che vogliamo portare all'attenzione del grande pubblico".

Per ciascuno dei parchi, quello nazionale dei Sibillini ed i regionali (Cucco, Subasio, Trasimeno, fluviale del Nera e del Tevere, Colfiorito e Stina) è riportato "uno spaccato ampio" anche "in termini esperienziali che consentono queste realtà".

Dunque natura, biodiversità, storia unite a sport e buon mangiare. "Verde, campagna, parchi, di questo si innamorano le persone. Parliamo del brand più importante di questa regione che non finisce mai di sorprenderci", ha detto Cerasa nel suo intervento. "Si trattava di prendere i gioielli di famiglia ed esporli", ha poi aggiunto evidenziando il grande lavoro della squadra che ha portato alla pubblicazione della guida. Altre due interesseranno presto il territorio. Sono infatti in fase di elaborazione quelle su Terni e la cascata delle Marmore ed una su Assisi. Alla presentazione della guida, lo chef stellato Gigli, ha raccontato la sua esperienza di ristoratore. "Ho scelto Capodacqua perché penso sia importante oggi valorizzare una regione fatta di paesi e colline, una ricchezza incredibile che si sta svuotando. Aprire in paesi così è motivo di orgoglio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA