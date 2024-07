A Perugia prime lauree abilitanti per farmacista

Conferite presso l'aula magna dell'Università degli Studi di Perugia le prime lauree abilitanti all'esercizio della professione di farmacista nei corsi di Farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche. Finora, i laureati in questi corsi dovevano sostenere un esame di Stato per ottenere l'abilitazione professionale.

A partire da questa sessione, dove per la prima volta è stato presente in commissione di laurea un rappresentante dell'Ordine dei farmacisti, i nuovi laureati saranno già abilitati, pronti per iniziare immediatamente la loro carriera come farmacisti.

L'introduzione della laurea abilitante - si legge in una nota dell'Università - rappresenta "un importante passo in avanti, nato dalla crescente necessità di farmacisti, un bisogno accentuato durante gli anni della pandemia. In questo periodo, la farmacia ha assunto un ruolo cruciale, diventando anche un punto di erogazione di servizi essenziali. Tale necessità ha portato all'eliminazione dell'esame di stato, considerato ormai anacronistico, facilitando l'accesso immediato dei neolaureati al mondo del lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA