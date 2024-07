Toniaccini (Anci Umbria), 'stupisce la nota dei sindaci'

"Apprendo con grande stupore il comunicato stampa di alcuni sindaci chiaramente di centro-sinistra in merito alla mia presunta mancanza di volontà di affrontare il tema urgente, delicato e grave del taglio dei fondi di bilancio": è quanto afferma il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, in merito alla nota sottoscritta oggi da alcuni sindaci umbri.

"Tengo a precisare - prosegue - che non solo non è pervenuta dagli stessi nessuna richiesta ufficiale di convocazione dell'ufficio di presidenza Anci Umbria né tanto meno del consiglio direttivo o dell'assemblea per trattare la questione, ma che gli ultimi tre uffici di presidenza da me convocati sono andati deserti per mancanza del numero legale per le numerose assenze anche di alcuni di quei sindaci che hanno sottoscritto il comunicato, impedendomi di porre la questione specifica fra le comunicazioni del presidente. Mi auguro che questi sindaci così solerti da prendere posizione sulla stampa e sui social, magari ad uso elettorale, lo saranno altrettanto nelle sedi istituzionali ed associative per trattare anche altri temi importanti che interessano i nostri cittadini e le nostre comunità".

"In questi anni - aggiunge Toniaccini - ho sempre svolto il mio ruolo ispirandomi alla massima correttezza ed imparzialità ponendo al centro della mia attività la difesa delle amministrazioni comunali e dei sindaci, primo livello istituzionale e baluardo delle nostre comunità a prescindere dal colore politico del Governo del momento e continuerò a farlo fino all'ultimo giorno del mio mandato. Sarà mia premura - conclude - convocare subito l'ennesimo incontro Anci Umbria con la speranza di affrontare tutte le problematiche in maniera serena come abbiamo fatto in tante occasione privilegiando l'unità e la condivisione che ci ha distinto anche nei momenti più bui e difficili dell'emergenza sanitaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA