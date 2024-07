Siae, mostre e fiere nella top 5 visitatori in Umbria nel 2023

Gli eventi di maggior successo in Umbria lo scorso anno sono stati tutti in provincia di Perugia.

Prima la Mostra d'agricoltura, zootecnia e alimentazione Agriumbria, che ha segnato rispettivamente 39.223 e 29.108 presenze il 2 e l'1 aprile, poi il Caccia Village, con 13.675 biglietti per il 13 maggio. A seguire, sempre all'Umbriafiere di Bastia Umbra, l'Eurochocolate indoor del 22 ottobre, con 10.354 ingressi. È quanto emerge dal Rapporto Siae 2023, nel quale vengono riportati sia i dati relativi agli eventi locali che a quelli nazionali.

Nella top 5 degli eventi con più partecipanti ce n'è soltanto uno di diverso genere. Si tratta del sentitissimo derby Perugia-Ternana, al quale sono stati presenti 9.797 tifosi.

Sono invece quasi 13 milioni e mezzo di euro gli incassi dai 900mila ingressi nelle discoteche umbre nel 2023. Per andare a ballare nel cuore verde d'Italia si spende più o meno lo stesso che nel resto dello Stivale, con un biglietto medio di 15 euro, appena cinquantasette centesimi in più rispetto alla media nazionale.

Situazione ben diversa, invece, per i concerti: in questo caso il biglietto è più basso di 10,84 rispetto al dato medio italiano, e si ferma a 26,83 euro. Nel 2023 in Umbria con i grandi appuntamenti di musica pop, rock e leggera sono stati incassati 5,15 milioni di euro con quasi 192mila ticket strappati.

Terzi per introiti dagli spettatori sono gli intrattenimenti musicali: 3,4 milioni di euro con 204mila accessi. Poi, le opere di prosa (quasi 2,6 milioni per 190mila persone) e le partite di calcio (2,35 milioni da 272mila biglietti).



