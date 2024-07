Squarta al Parlamento europeo, 'un giorno che non dimenticherò'

"Oggi è un giorno che non dimenticherò mai. Entrando nell'emiciclo del Parlamento Europeo a Strasburgo per la mia prima sessione plenaria, ho sentito un'emozione indescrivibile. Mentre varcavo quella soglia, mi ha accolto un misto di orgoglio e responsabilità": lo scrive Marco Squarta nel suo profilo Facebook.

"Sentire le voci dei miei colleghi provenienti da tutta Europa - prosegue l'ex presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, appena eletto parlamentare europeo - ognuno con la propria storia e la propria visione per il futuro del nostro continente, mi ha ricordato quanto sia prezioso il lavoro che stiamo facendo qui e quanto alto il senso di appartenenza alla mia Nazione. Essere qui non è solo un onore, ma anche una grande responsabilità. Penso ai cittadini che rappresento, ai loro sogni, alle loro speranze e alle loro preoccupazioni. Ogni decisione che prenderemo in quest'aula avrà un impatto reale sulle loro vite, e questo pensiero mi motiva a dare il mio meglio. Il meglio possibile".

"Non posso fare a meno - continua Squarta - di pensare a quanto lontano siamo arrivati, come individui e come comunità politica. Da una piccola regione come la nostra, identitaria e bellissima, che finalmente ha una propria voce a rappresentarla.

Con questo spirito, affronto il mio mandato, pronto a lavorare duramente, a imparare e a contribuire al massimo delle mie capacità. Grazie a tutti voi che mi sostenete e mi accompagnate in questo viaggio. Insieme, possiamo fare la differenza".





