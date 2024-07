Libri: Rondolini racconta Uj, giovedì la presentazione

Un viaggio "affascinante e dettagliato" attraverso la storia di uno dei festival jazz più importanti al mondo. Dove la musica di grandissimi artisti si fonde per dieci giorni con la vita di una città e in particolare del suo centro storico.

Questo il senso profondo de "Il Festival di Umbria Jazz. Una ricostruzione storica", il nuovo libro di Francesco Rondolini, edito da Morlacchi Editore.

Il volume, appena uscito nelle librerie, non poteva non essere tenuto a battesimo proprio nei giorni in cui è in corso l'edizione 2024 di Uj: l'appuntamento è per giovedì 18 luglio, alle 18.00, all'interno della libreria Feltrinelli in corso Vannucci. Lo scrittore perugino parlerà del suo ultimo libro e di Umbria Jazz assieme al giornalista Daniele Bovi e Martina Galli di Morlacchi Editore.

"ll Festival di Umbria Jazz. Una ricostruzione storica" non è solo un resoconto cronologico, ma anche un prezioso archivio di testimonianze inedite di musicisti e addetti ai lavori che hanno contribuito al successo del festival. Grazie alla meticolosa ricerca di Rondolini, sono stati ricostruiti, per quanto possibile, tutti gli ensemble che hanno calcato i palchi di Umbria Jazz, offrendo ai lettori un panorama completo e affascinante delle varie edizioni.

Francesco Rondolini, nato a Perugia nel 1979, si è laureato in Cinema, televisione e produzione multimediale all'Università degli Studi di Bologna. Batterista di talento, ha lavorato per oltre un decennio nell'organizzazione di grandi eventi e spettacoli. Rondolini ha già all'attivo diverse pubblicazioni, tra cui "Maurizio Merli. Il commissario dagli occhi di ghiaccio" e, insieme al critico cinematografico Fabio Melelli, "Bologna, il cinema sotto i portici", entrambi per Morlacchi. Ha inoltre pubblicato "Visti da dietro. La musica raccontata dai batteristi" (Arcana, 2016).



