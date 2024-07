Sole 24 Ore, Tesei 'tiene' nella classifica del gradimento

Sesta posizione, con una percentuale del 57,5%, per la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel sondaggio Governance Poll 2024 del Sole24Ore.

"Oggi - ha scritto la presidente su Facebook - Il Sole 24 Ore pubblica un sondaggio sui presidenti di Regione nel quale registro un 57,5% di gradimento, confermando i livelli della mia elezione. Condivido con voi questo dato non come autocelebrazione e perfettamente consapevole che si tratta, appunto, di un sondaggio. Lo faccio, però, per ringraziarvi perché quel dato dimostra che avete compreso e apprezzato quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo per l'Umbria".

"Avete apprezzato i risultati raggiunti - ha aggiunto Tesei - dal rilancio dell'economia al calo della disoccupazione, dal boom del turismo alle politiche di sostegno alla famiglia e ai fragili, dall'attrazione di risorse comunitarie agli investimenti privati sul nostro territorio, passando per tematiche che richiedono tempi di attuazione più lunghi come la complessa riorganizzazione sanitaria e le infrastrutture.

Vi ringrazio per aver compreso l'impegno, l'onestà e la serietà con cui abbiamo affrontato e affrontiamo anche le difficoltà e le criticità su cui stiamo lavorando e davanti alle quali non ci siamo mai nascosti e mai sottratti dalle nostre responsabilità, che abbiamo condiviso con voi anche nei momenti più complessi, consapevoli che c'è ancora da fare, ma che la strada intrapresa è quella giusta".

"A differenza di quanto talvolta si vuol far credere attraverso i social - ha osservato ancora la presidente - tramite attacchi strumentali che vogliono dipingere l'Umbria come fanalino di coda in alcuni campi, cosa tra l'altro puntualmente smentita in ogni classifica pubblicata dei media nazionali, la maggioranza silenziosa dimostra, ancora una volta, di avere le idee chiare e di essere consapevole di cosa si stia facendo.

Così, come in passato, questo sondaggio sarà stimolo per continuare a lavorare ogni giorno per la nostra splendida regione, perché gli umbri meritano il massimo impegno e il massimo risultato in ogni campo".



