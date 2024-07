Deruta celebra Giacomo Puccini nel centenario della morte

Un evento culturale per evidenziare il legame che Giacomo Puccini aveva con diverse realtà territoriali dell'Umbria tra cui Deruta. E' quello che andrà in scena, in occasione della ricorrenza del centenario dalla morte del compositore, il 20 luglio a partire dalle ore 18.00, nel chiostro del museo regionale della ceramica.

L'iniziativa, che verrà realizzata con il patrocinio della Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, il Puccini Museum e l'Aeroporto San Franceso di Assisi, si suddivide in due momenti: una prima parte è dedicata alla presentazione del compositore per mettere in risalto il filo rosso che unisce la sua musica con la ceramica, e quindi il nesso tra la sua vita personale e professionale con il territorio umbro; la seconda parte è invece dedicata a una esibizione musicale che si materializza in una galà lirico diretto da Alessandro Zucchetti per una serata all'insegna dello opere musicate di Puccini.

Il programma prevede anche una parte convegnistica su Puccini, la presentazione del libro di Elena Ciaffoloni "Riccardo Schnabl Rossi. Un perugino dal respiro internazionale, custode dei segreti di Puccini" e, per finire, un concerto cui prenderanno parte tre soprani (Sara Piccioni, Paola Stafficci e Margherita Bingrossi), il tenore Alessandro Zucchetti, il pianista Stefano Ragni, il violinista Guido Ciarfuglia e Stefano Rinaldi Miliani al basso.

"Le celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini, uno dei più grandi compositori sul panorama internazionale - afferma il sindaco di Deruta Michele Toniaccini -, rappresentano una grande opportunità per onorare la sua memoria, per avvicinare nuove generazioni alla sua musica immortale e per far conoscere la connessione che esiste tra il compositore lucchese e la città di Deruta".



