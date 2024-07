Pronta la nuova giunta di Perugia, lunedì la presentazione

"Siamo pronti per presentare alla città la più bella giunta comunale di sempre": è quanto ha dichiarato la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, in apertura dell'incontro svolto sabato mattina a Palazzo dei Priori, alla presenza dei rappresentanti di tutte le delegazioni facenti parte la coalizione "Alleanza per la Vittoria".

Appuntamento che ha sancito la conclusione del percorso di costruzione della nuova squadra di governo per la città.

La riunione - spiega il suo ufficio stampa - si è svolta "in un clima di grande soddisfazione e partecipazione", ed è stata aperta dal coordinatore Andrea Ferroni a cui a fatto seguito l'intervento della neo-sindaca, la quale ha ringraziato i presenti per "il senso di responsabilità, la correttezza e la generosità dimostrata nel corso di questi giorni così importanti per il futuro di Perugia".

"Stiamo dimostrando a tutti che sappiamo passare dalle parole ai fatti. Avevamo annunciato che, sulla base di criteri condivisi, avremmo costruito in breve tempo un squadra all'altezza delle sfide che ci aspettano; e ci siamo riusciti".

"Sono felice e orgogliosa del lavoro svolto perché abbiamo messo il bene di Perugia al primo posto. Lontani dalle vecchie logiche di apparato e dalle stanche liturgie politiche del passato, ci siamo confrontati in maniera rispettosa e ordinata. Le delegazioni dei partiti, dei movimenti e delle liste sono state un esempio di come la politica possa essere davvero al servizio di un progetto complessivo che va oltre i personalismi ed è capace di premiare la responsabilità, la rappresentanza e le competenze".

"La squadra che lunedì avrò l'onore di presentare alla città - ha aggiunto - già in occasione del primo consiglio comunale, è il frutto di una riflessione profonda e collettiva, di un confronto leale e autentico che ha prodotto una squadra di cui poter essere orgogliosi per qualità umane, politiche e professionali. Sono persone che saranno al servizio dei cittadini, che coopereranno insieme in un clima collegiale.

Lavoreremo come una vera squadra pensando che le individualità siano parte di un tutto, rifuggendo la vecchia logica dei compartimenti stagni".

"I nuovi assessori - ha sottolineato - saranno innanzitutto i primi facilitatori di un processo di partecipazione che si muove dal basso. Saranno chiamati ad andare incontro ai cittadini consapevoli del ruolo e della centralità che vogliamo restituire al consiglio comunale".

"L'attribuzione delle deleghe - ha concluso - è stata pensata e realizzata facendo fede al modello di città immaginato nel programma elettorale, partendo dalla riscrittura di una nuova grammatica politica che valorizza le esperienze e l'innovazione ma che ha anche il coraggio di sperimentare nuovi assetti organizzati e politici più funzionali al raggiungimento degli obiettivi di governo".



