Agabiti, critiche strumentali sulla parifica di bilancio

"Ancora una volta i consiglieri di minoranza in Consiglio regionale, attraverso le loro esternazioni, dimostrano di avere scarsa conoscenza in materia di bilancio visto che, in maniera strumentale, si aggrappano sugli specchi cavalcando tutte le situazioni, anche le più chiare, per sferrare attacchi politici che restituiamo al mittente": lo afferma l'assessore al Bilancio della Regione Umbria, Paola Agabiti.

"Dall'inizio di questa legislatura - ha detto Agabiti in una nota della Regione - lo stile adottato è stato quello di lavorare con serietà e senza grandi annunci, per risanare un bilancio che, mi duole ricordare, nel 2020 contava debiti per oltre 25 milioni. Debiti questi, ereditati e pagati. Chi in questo momento solleva critiche all'operato della Regione, dovrebbe ricordare il grande debito relativo ai trasporti che non sono stati in grado di coprire con il bilancio regionale, ma solo grazie ad una legge ad hoc (Dl. 24 aprile 2017 n. 50) che ha consentito di attingere al fondo sviluppo e coesione. Si trattava di ben 45,82 milioni di euro di cui 20 milioni per l'anno 2017 e 25,82 milioni per l'anno 2018 che sono andati a coprire i debiti accumulati verso la società Busitalia-Sita Nord Srl anziché essere utilizzati a vantaggio di famiglie e imprese.

Una situazione quella dei trasporti che nell'estate 2019 aveva portato anche alla sospensione di alcune corse con un grande disagio per la comunità. Tra le questioni affrontate in questi anni - continua Agabiti - ricordiamo il grande lavoro per la copertura di debiti relativi alle Province di Perugia e di Terni (21 milioni), passando poi per tutto il pacchetto delle comunità montane".

"Proprio alla luce del lavoro svolto sinora, la Regione Umbria - ha aggiunto - contando su un bilancio sano e solido, ha potuto agire in via prudenziale rispetto ad un rilievo del 4 luglio della Procura della Corte dei conti che ha sollevato dubbi di costituzionalità sulla norma finanziaria di una legge del 1998. Si tratta quindi di un rilievo meramente tecnico-giuridico relativo a una legge risalente e da vagliare comunque nel merito ma che ci ha spinto, come detto in via prudenziale, a prendere immediati provvedimenti attraverso una delibera che porterà entro il prossimo 31 luglio ad un nuovo Ddl di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, in cui sarà previsto un accantonamento cautelativo di 14,2 milioni di euro, accantonamento pienamente sostenibile visti i dati evidenziati nel rendiconto stesso".

"Nessun problema dunque per i conti della Regione - ha concluso Agabiti - che grazie alle politiche di bilancio adottate in questi anni sono più che solidi. Per il futuro, inviterei i consiglieri di minoranza ad approfondire le questioni prima di proclami allarmistici e infondati, finalizzati a biechi interessi elettorali".



