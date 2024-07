Il volo, Karima e Marco Morandi a Musica per i Borghi

Una tappa del tour 2024 de Il Volo, il concerto di Karima, ma anche un tributo a Rino Gaetano con Marco Morandi e i RinoMinati. Sono i principali appuntamenti della 22/a edizione di Musica per i borghi, il festival che, dal 19 all'11 agosto, torna ad animare le serate estive della Media Valle del Tevere, tra Marsciano, i suoi paesi e Deruta, con la sua formula itinerante e diffusa.

Il cartellone di musica etno-popolare è stato presentato a Perugia dal direttore della manifestazione Valter Pescatori e dal presidente dell'Associazione Musica per i borghi, Francesco Narducci, alla presenza di Michele Moretti e Michele Capoccia, sindaco e assessore alla cultura del Comune di Marsciano.

Presente, inoltre, il critico d'arte Andrea Baffoni.

Saranno i RinoMinati, tribute band di Rino Gaetano, con Marco Morandi come special guest, ad aprire il programma, venerdì 19 luglio a San Valentino della Collina.

"Dopo 15 anni - ha commentato Pescatori - torna a Musica per i borghi una tribute band dell'amato cantautore riproponendo alcuni dei suoi più grandi successi, i ritmi e le parole mai dimenticati delle sue canzoni". Si prosegue a Papiano, sabato 20 luglio, con una serata di Musica a Sud quartet tra le sonorità meridionali. "Pizziche, tarantelle, tammuriate, che sapranno far ballare il pubblico - ha aggiunto Pescatori -, si alterneranno a canti d'amore, di libertà e protesta, canti in lingue antiche e canzoni d'autore con nuovi arrangiamenti che fondono tradizione e modernità".

Sarà invece il borgo di Compignano, domenica 21 luglio, a ospitare poi "Street music con artisti umbri" che proporrà duetti diffusi in vari angoli e scorci del paese. Si apre poi lo spazio dedicato a Deruta soul festival, con due appuntamenti suggestivi e intensi nella città della ceramica: il primo, martedì 23 luglio, sarà il concerto Candlelight di Aurora and Friends, nella terrazza del Museo regionale della ceramica; il secondo, mercoledì 24 luglio in piazza dei Consoli, sarà il concerto di Karima".

Da giovedì 25 a domenica 28 luglio in piazza Karl Marx a Marsciano ci saranno serate all'insegna di street food, musica live e dj set. Domenica 28 luglio l'attesa allo stadio Ceccarini è tutta per il concerto del trio Il Volo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, per una tappa del "Tutti per uno capolavoro - tour".

Ma il festival non si ferma e propone, venerdì 9 agosto di nuovo a Deruta, uno special event di musica classica e arte contemporanea "Sinfonie d'arte" dedicato all'artista scomparso Antonio Folichetti e organizzato con la Fondazione istituita in suo nome. Si esibirà Esq, l'Essetial saxophone quartet, riproponendo brani di compositori tra il settecento e il novecento, mentre saranno proiettate le opere di Folichetti.

Infine, domenica 11 agosto a Migliano, musica d'autore con Antonio Ballarano in trio.



