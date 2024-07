A Foligno una piazza sterrata diventa campo per il cricket

In una piazza sterrata alla periferia di Foligno ogni sera un gruppo di amici pakistani giocano a cricket. E la cosa non è passata inosservata, tanto da attirare la curiosità di molti cittadini che in quella zona si trovano a passeggiare o transitare con le macchine. Il campo da gioco improvvisato è non distante dalla frazione di Sant'Eraclio, dove una dozzina ed oltre di giovani danno vita a sfide all'ultima goccia di sudore. Incuranti delle pessime condizioni del terreno - spesso usato come parcheggio da camion e tir - per almeno un paio di ore si cimentano con mazza e palla in questo sport nato in India, ma amato anche in Pakistan e in tante altre parti del mondo.

"È un modo per ritrovarci e stare insieme" racconta all'ANSA Navid, uno dei giocatori. "Ci piace tanto questo gioco e fa bene anche al corpo" aggiunge.

Navid ha poco più di 20 anni e da 18 mesi si trova in Italia. "Giochiamo - dice anche per passare un pò di tempo, purtroppo non abbiamo da lavorare e quindi questo è un modo anche per fare qualcosa".

Questi giocatori in jeans e camice si dicono pronti anche a sfidare eventuali altri gruppi di altre città. "Se c'è qualcuno che vuole giocare - annuncia Navid - noi ci siamo, ci trovano qui tutte le sere alle ore 19, tranne quando piove".

Cricket a parte, il giovane con il suo italiano molto comprensibile racconta anche il suo sogno: "Vorrei diventare un pizzaiolo, ma prima vorrei prendere la patente". Intanto è lui a organizzare ogni sera la partita: "Basta un messaggio sul gruppo whatsapp e in pochi minuti siamo tutti qui a giocare".



