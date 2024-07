Melasecche, gara da 50 milioni per realizzare binari lunghi

Un "nuovo e significativo" passo avanti è stato compiuto con l'avvio ufficiale dell'iter di gara europea per la realizzazione di sei binari "lunghi" presso le Omcl di Foligno. Un progetto dal valore complessivo di 50 milioni di euro, "che promette di avere un impatto positivo non solo sull'economia locale, ma anche sulla capacità produttiva dell'impianto stesso". A sottolinearlo è l'assessore regionale Enrico Melasecche che ha espresso grande soddisfazione per un "importante traguardo", sottolineando "l'importanza strategica del progetto".

"L'investimento rappresenta una crescita significativa per le Omcl di Foligno - ha sostenuto Melasecche in un comunicato della Regione -, un impianto storico che ha contribuito a scrivere la storia industriale della nostra regione e l'aumento dei livelli occupazionali e la diversificazione della produzione sono alcuni degli obiettivi chiave di questa iniziativa".

Il progetto prevede la realizzazione di sei binari "lunghi", che permetteranno alle Omcl di ampliare le proprie attività produttive. Attualmente focalizzata sui locomotori della Divisione regionale nazionale di Trenitalia, la produzione si estenderà anche ai treni Pop (Etr 103/104) e Jazz (Etr 324/425/526), "aprendo nuovi orizzonti e opportunità di crescita", è detto ancora nella nota.

L'assessore ha evidenziato come tale diversificazione produttiva "potrà garantire scenari occupazionali positivi per gli anni a venire". "Con le nuove infrastrutture - ha proseguito -, le Omcl di Foligno non solo miglioreranno la loro efficienza operativa, ma potranno anche incrementare significativamente l'occupazione, offrendo nuove opportunità di lavoro ai residenti della regione".

La gara europea, avviata ufficialmente il 3 luglio scorso, segna - secondo la Regione - l'inizio di un processo che si prevede porterà a una trasformazione delle Omcl di Foligno. "Un progetto ambizioso, che punta non solo a far crescere l'impianto, ma anche a rafforzare l'economia regionale umbra.

Inoltre, l'ammodernamento delle infrastrutture permetterà alle OMCL di mantenere un ruolo di primo piano nell'ambito della manutenzione e produzione ferroviaria a livello nazionale.

Questo contribuirà a consolidare la posizione dell'Umbria come hub strategico nel settore dei trasporti e della logistica" è detto ancora nella nota.

"L'avvio dell'iter di gara per la realizzazione dei binari lunghi nelle Omcl di Foligno è un segnale positivo per l'economia e l'industria umbra - ha concluso Melassecche - un progetto che, grazie all'impegno delle istituzioni regionali e alla visione strategica degli operatori del settore, promette di portare benefici duraturi alla comunità locale e di rafforzare la competitività dell'intera regione".



