Soddisfazione Salvini per officina Foligno

All'Omcl di Foligno, l'Officina meccanica che si occupa della manutenzione dei locomotori, è partita ufficialmente la gara europea per la realizzazione di sei binari "lunghi" all'interno dell'impianto. La notizia è stata data dalla dirigenza, secondo quanto si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture.

L'opera vale circa 50 milioni di euro. Il vicepresidente e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, esprime "grande soddisfazione".

Il ministro Salvini ha sottolineato che sta seguendo con particolare attenzione alcuni dossier regionali ed è in "costante contatto" con la presidente della Regione Donatella Tesei.



