Mancini(Lega), su 118 in Alta Valle del Tevere solo falsità

"Dispiace vedere che anche alcuni amministratori locali abbiano cavalcato la polemica del Pd circa la mancanza del servizio 118 nell'Alta Valle del Tevere. Si tratta di una notizia falsa, già messa a tacere dal comunicato stampa Usl Umbria 1": lo dichiara Valerio Mancini, consigliere regionale e capogruppo della Lega all'Assemblea legislativa.

"A Umbertide - spiega Mancini in una nota di Palazzo Cesaroni - il servizio 118 è attivo con una postazione in cui sono presenti due ambulanze h 24 con autista soccorritore e infermiere. Solo alcuni giorni del mese di luglio, esclusivamente di giorno e in via eccezionale, l'ambulanza medicalizzata sarà sostituita dall'ambulanza gestita da un infermiere esperto in emergenza-urgenza, con la presenza dell'automedica che può intervenire a pochi minuti dalla postazione di Umbertide. A Città di Castello ci sono due ambulanze con autista soccorritore e infermiere h 24 più l'auto medica, pertanto tutta l'Alta Valle del Tevere risulta coperta in maniera efficiente dal servizio 118".

"Se qualcuno ritiene che il 118 della Usl Umbria 1 non sia appropriato alle norme - prosegue Mancini -, lo riferisca all'autorità giudiziaria piuttosto che fare comunicati che generano inutili preoccupazioni nei cittadini. Ancora ci domandiamo però dov'era il Pd solo qualche anno fa, quando ad Umbertide non difendeva il diritto della 'Prosperius' a essere istituzione a maggioranza pubblica come abbiamo fatto noi e dov'era il Pd tifernate nella figura dell'allora vice sindaco Michele Bettarelli quando ogni volta in cui pioveva si allagava il reparto di radiologia o vi erano gravi problemi strutturali che riguardavano le sale operatorie. Oltretutto questa amministrazione regionale ha istituito anche il servizio di elisoccorso che può intervenire in caso di necessità, in qualsiasi parte del territorio, ma non abbiamo letto apprezzamenti da parte del Pd a riguardo, evidentemente per loro era meglio utilizzare il servizio di altre regioni".

"Tornando al servizio 118 nell'Alta Valle del Tevere - si legge ancora nella nota -, è stato riaffidato alle associazioni del territorio, che hanno implementato la formazione del personale e messo in atto un'innovazione importante di tutte le attrezzature tecniche di soccorso. La salute dei cittadini è prioritaria e siamo sempre in prima linea affinché a tutti vengano garantite sia le cure necessarie che gli interventi d'emergenza-urgenza, invece di cavalcare le sterili polemiche della sinistra, che tenta solo di gettare fango sul lavoro che stiamo facendo, nel tentativo di racimolare consensi elettorali".

"I sindaci si attivino per comunicare i luoghi di atterraggio per l'elisoccorso dato che molti ancora non l'hanno fatto nonostante siano già passati diversi mesi dalla richiesta da parte della Regione - afferma Mancini -. Ci tengo a ringraziare tutti gli operatori che prestano servizio al 118 per il lavoro che svolgono quotidianamente al servizio della nostra comunità con competenza e dedizione".



