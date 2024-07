Bettarelli, a Mancini interessa più difendere il suo partito

"Prendiamo atto che al consigliere regionale e capogruppo della Lega, Valerio Mancini, interessa decisamente più difendere a spada tratta il suo partito, piuttosto che affrontare i problemi della sanità del territorio": lo sostiene il consigliere regionale del Pd Michele Bettarelli. Secondo il quale "Mancini tenta di difendere l'indifendibile anche di fronte agli appelli pubblici e ai rilievi fatti in questi giorni da tutti i sindaci dell'Alto Tevere, compresi quelli governati dalla destra, come nel caso di Umbertide e Citerna". "Il capogruppo Mancini - sostiene Bettarelli - non riesce a prendere atto che la presidente Donatella Tesei e l'assessore alla sanità Luca Coletto, entrambi della Lega, continuano ad ignorare le ragioni dei cittadini che, anche sul caso dei tagli al personale del 118, chiedono risposte concrete e non certo la solita propaganda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA