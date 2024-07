Bandecchi, assurda la gestione Stato-Regioni-Comuni

"Per quanto mi riguarda la gestione Stato-Regioni-Comuni, oggi quasi concorrenti fra di loro, è tutta da rivedere in quanto assurda": il sindaco di Terni Stefano Bandecchi commenta così l'annuncio del Pd che il Governo ha confermato tagli per 250 milioni di euro ai Comuni. "Per questo è impossibile dare ai cittadini servizi adeguati" ha aggiunto parlando con l'ANSA.

"Il sistema attuale - ha sostenuto Bandecchi - non produce ricchezza, non sostiene il commercio e le imprese, non c'è vitalità. Serve un profondo cambiamento per il nostro Stato: l'autonomia differenziata regionale porterà altra miseria perché lo Stato sarà ancora più povero e le regioni ancora più centrali in un contesto nazionale in cui i Comuni hanno bisogno di rapportarsi direttamente con lo Stato".



