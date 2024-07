Tesei, dalla Regione risorse sostegno all'agricoltura

La Regione ha "messo in campo risorse a sostegno di tutta l'economia in generale ma anche dell'agricoltura e ne metteremo in campo ancora molte altre": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei partecipando all'inaugurazione del nuovo invaso di Valleantica. "Questa è un'infrastruttura molto importante - ha detto - insieme all'altra che è nell'area, ma ci stiamo portando avanti su tutto il territorio regionale. Oggi l'agricoltura ha delle esigenze anche diverse perché ci sono delle stagioni molto siccitose. Il riuso dell'acqua può essere necessario, in ogni caso qui c'è tutto un meccanismo tecnologico che ne consente l'utilizzo in modo molto consapevole, giusto, adeguato e nei momenti in cui occorre. Quindi è un grande supporto all'agricoltura di questa area e di tutti gli agricoltori che oggi stanno intraprendendo un percorso di innovazione anche tecnologica".



