Terence Hill, tra un anno il nuovo film su Trinità

- "Un nuovo film su Trinità? Sì, ci sto lavorando e lo potremo vedere tra un anno. Il titolo ce lo abbiamo, ma non vogliamo svelarlo": Terence Hill, 85 anni compiuti lo scorso marzo, prepara il ritorno del pistolero più amato dello spaghetti western, a 54 anni di distanza dall'uscita di 'Lo chiamavano Trinità…'.

La conferma è arrivata a margine dell'inaugurazione, ad Amelia, della nuova piscina comunale intitolata al suo grande amico e collega Carlo Pedersoli, da tutti conosciuto come Bud Spencer, con il quale ha formato una delle coppie cinematografiche più conosciute a livello internazionale.

Nella cittadina umbra Hill, al secolo Mario Girotti, è stato accolto da una folla di fan di tutte le età, in fila per un autografo o un selfie, molti con indosso le magliette dei suoi film più conosciuti.

"Sono molto contento per l'intitolazione al mio carissimo amico Bud - ha detto Hill - e di essere in Umbria, con tutta questa gente molto gentile. Mio papà era di Amelia - ha ricordato - e mi ha detto tutte le cose belle di Amelia, a cui sono molto affezionato".



