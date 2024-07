Con la serata finale pop punk "Rebel Sunday" di domenica 7 luglio ad ingresso gratuito insieme a La Sad, Vanilla e Bambole di Pezza si è conclusa una 11/a edizione dei record per il festival L'Umbria che spacca.

Quest'anno è stata superata la soglia dei 10 mila biglietti venduti, per la precisione 10.634, con i concerti sold out di Mahmood e della coppia Salmo e Noyz Narcos. Dal pop di qualità e da classifica si è passati al rap, ma anche per il cantautorato di Colapesce Dimartino e di Fulminacci, gli altri concerti che hanno caratterizzato e infiammato il main stage nelle due serate iniziali.

Sempre sold out - spiegano gli organizzatori in un comunicato - tutti gli altri palchi: quest'anno otto le aree della città coinvolte.

Si confermano di successo quindi anche i risvegli musicali del "Garden Stage" all'Orto botanico medievale e i concerti-interviste alla Galleria nazionale dell'Umbria per "La Galleria che spacca". Così come "UniPg Stage" nel parcheggio della facoltà di Agraria o la "Chill Area" davanti all'ingresso del Frontone. Senza dimenticare le novità "Deejays for Breakfast" al T-Trane Record Store e gli appuntamenti ed incontri, tra divulgazione sociale ed intelligenza artificiale, per "UniStraPg Stage" nel rooftop di Palazzo Gallenga e "StageGPT", in collaborazione con la Regione Umbria, nella sede dell'associazione Tangram.

"L'edizione 2024 di Umbria Che Spacca - affermano il direttore artistico del festival, Aimone Romizi, e il presidente dell'associazione organizzatrice Roghers Staff APS, Andrea Mancini - è stata ancora una volta la dimostrazione di come si possano fare cose enormi partendo dal basso, di come c'è ancora una popolazione giovanile che ha voglia di mettersi in gioco con competenza, freschezza e maturità".



