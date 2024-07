Sindaci Altotevere preoccupati per automedica a Trestina

I sindaci di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide esprimono "profonda preoccupazione in merito alla decisione di istituire l'automedica nella frazione di Trestina del comune di Città di Castello per garantire il servizio di primo soccorso in tutto l'Altotevere e per sopperire alla carenza di personale ospedaliero presso i nosocomi di Città di Castello e Umbertide".

Hanno quindi annunciato che sulla questione "sarà convocata in via d'urgenza la neo costituita assemblea dei primi cittadini dell'Usl Umbria 1 e sarà promossa ogni iniziativa necessaria al pieno ripristino di un servizio indispensabile per la salute della collettività".

Oltre che per "difendere l'erogazione di servizi indispensabili e l'esercizio del diritto alla salute dei nostri cittadini", i sindaci - si legge in una nota diffusa dal Comune di Città di Castello - hanno deciso di prendere posizione in maniera unitaria sulla vicenda per sottolineare come "questa scelta, che avviene proprio nel periodo di maggiore afflusso turistico nei nostri borghi e nelle nostre città, avrà ricadute negative su tutto il territorio altotiberino". "A sconcertare maggiormente in questo contesto - osservano i sindaci - è la nota diramata dall'Usl Umbria 1, che, per giustificare tale scelta conferma il depotenziamento del servizio".



