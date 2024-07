Sappe denuncia, ancora problemi nel carcere di Terni

Ancora violenze nel carcere di Terni secondo quanto denuncia Fabrizio Bonino, segretario del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. "Nei giorni scorsi un detenuto con problemi psichiatrici ha distrutto senza alcun motivo le telecamere della sezione I media sicurezza ed il box agenti mentre alla sezione G un magrebino, non nuovo a tali gesti, ha incendiato il materasso e i suoi vestiti all' interno della propria cella e solo grazie all' arrivo degli agenti si è riusciti ad evitare il peggio, spegnendo il fuoco e portando nei locali passeggi gli altri detenuti" aggiunge.

Il sindacalista spiega, in una nota, che "alcuni colleghi ed anche detenuti sono rimasti intossicati dalle esalazioni di fumo".

"Prevediamo un'estate di fuoco se non si prenderanno immediatamente provvedimenti concreti e risolutivi; per questo apprezziamo quelli approvati ieri dal Governo" commenta il segretario generale del Sappe, Donato Capece. "Il personale di polizia Penitenziaria è allo stremo - sottolinea - e, pur lavorando più di 10-12 ore al giorno, non riesce più a garantire i livelli minimi di sicurezza. Non è più rinviabile dotare al più presto anche la polizia penitenziaria del taser e di ogni altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato".



