A Terni anziana finisce con l'auto sul terrazzo di una casa

Con l'auto è finita sul terrazzo di una casa e poi su una scala, arrestando lì la sua corsa. E' successo a un'anziana alla periferia di Terni e per l'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco.

Per cause al vaglio dei vigili urbani, la donna ha prima sfondato la recinzione di una casa, ha poi percorso una ventina di metri nel giardino - riferiscono gli stessi vigili - salendo quindi su un terrazzo che finiva in una scalinata arrestando lì la sua corsa.

L'anziana è stata estratta dall' auto e affidata al 118. E' stato poi necessario l'intervento di un'autogru dei vigili del fuoco per rimettere il veicolo in strada.



