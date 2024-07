Legale Valorosi, 'sorprende moltissimo l'ipotesi associativa'

"Il dispositivo andrà sicuramente letto, è molto articolato, rimane l'ipotesi associativa e questo devo dire che, all'esito di questo lungo dibattimento, ci sorprende moltissimo perché per come questo reato è stato affrontato in questa lunga istruttoria avevamo altro tipo di consapevolezze e valutazioni": ad affermarlo l'avvocato Francesco Crisi al termine della sentenza che ha visto condannato il suo assistito, l'ex direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Maurizio Valorosi, a un anno (già patteggiati due anni, pena sospesa), al termine del processo per la presunta manipolazione di concorsi banditi dall'Azienda ospedaliera del capoluogo umbro e dall'Usl 1.

"Questa è la decisione del Tribunale e leggeremo le motivazioni", ha concluso l'avvocato Crisi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA