Inaugurata la nuova area di terapia critica per neonati

Inaugurata nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia la ristrutturata area di terapia critica per neonati e bambini.

Gli ambienti, ammodernati e riorganizzati, sono stati dotati di attrezzature innovative. Come due posti letto di emergenza pediatrica, grazie all'impegno della famiglia Cucinelli che ha donato anche una Tac di ultima generazione, già in funzione presso la radiologia e che sarà funzionale al nuovo pronto soccorso.

Le novità sono state presentate nella sala Montalcini del Creo dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe De Filippis e dalla dottoressa Stefania Troiani (direttrice della terapia intensiva neonatale) alla presenza di Brunello Cucinelli, della figlia Carolina e del marito Riccardo Stefanelli. Presenti, fra gli altri, la presidente della Regione Donatella Tesei e la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi.

De Filippis, nel ringraziare i vari mecenati che hanno donato negli anni, ha spiegato che "siamo arrivati ad uno step importante di un percorso iniziato da tempo". Tra opere e apparecchiature, nel complesso il progetto ha avuto un costo di 400mila euro, 600mila includendo anche la nuova Tac. La dottoressa Troiani ha evidenziato che "il nostro progetto è quello di creare un punto di riferimento per il paziente pediatrico critico, che dia risposta in ambito regionale, sia tecnologicamente avanzato e a misura di bambino".

Intervenendo dopo la proiezione di alcuni video, Brunello Cucinelli si è detto particolarmente "commosso". "Ho parlato davanti ai grandi della terra - ha aggiunto - ma oggi mi sono emozionato. È un grande onore collaborare con voi, contate sempre su di noi". Parlando dell'impegno dei sanitari, ha aggiunto che "come diceva Ippocrate noi facciamo un lavoro, per loro questa è una missione di vita". Cucinelli ha poi definito l'ospedale del capoluogo "di grande qualità".

La famiglia Cucinelli ha supportato nel tempo altri progetti, come quello della Family room, citata da De Filippis nel suo intervento, nel quale ha ripercorso le fasi di sviluppo portate avanti dal 2018 ad oggi.



