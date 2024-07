Cantone, tempi ragionevoli per processo concorsi sanità

Non entra nel merito della decisione del tribunale ma esprime "soddisfazione perché un processo così complesso è stato portato a termine in tempi ragionevoli" il procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone dopo la sentenza sui concorsi in sanità. Rispondendo all'ANSA sottolinea quindi "l'ottimo lavoro fatto dai sostituti Mario Formisano e Paolo Abbritti nelle indagini e nel dibattimento".

Cantone evidenzia quindi come il processo abbia avuto "rilevanza regionale e nazionale". "Grazie all'impegno del tribunale - aggiunge -, degli avvocati e di tutte le parti è stato concluso in tempi ragionevoli. E in quest'ottica è stato importante l'impegno dei magistrati".

Per il procuratore "resta comunque la presunzione d'innocenza per tutti gli imputati fino a sentenza definitiva".





