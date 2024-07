Turista ad Assisi salva tartaruga trovata in piazza Comune

Uno straniero turista ad Assisi ha trovato un piccola tartaruga in piazza del Comune consegnandola all'ufficio informazioni e accoglienza turistica, con gli operatori che hanno provveduto a metterla in sicurezza.

La storia è proposta sul portale Visit Assisi.

La tartaruga è stata subito accolta e adottata dagli operatori del front office, diventandone la mascotte, tanto che è stata chiamata proprio Iat, la sigla dell' ufficio turismo e marketing territoriale del Comune. Il personale si è quindi subito attivato per verificare le condizioni di salute dell'animale e assicurargli una casa in cui vivere al meglio.

Insieme all'ufficio Parco e ambiente, sono stati allertati i carabinieri di Assisi che hanno preso in consegna la tartaruga, che ha pochi mesi di vita ed è di specie autoctona, per ricoverarla presso una struttura specializzata. Appena possibile, sarà poi introdotta in ambiente naturale.

"Una storia a lieto fine, con la piccola tartaruga, forse scappata da qualche giardino o abbandonata nella piazza principale di Assisi - si legge su Visit Assisi -, che è stata salvata da un futuro davvero incerto. Grazie a quanti si sono presi cura di Iat, un nome che per noi è simbolo di accoglienza.

Il nostro Iat, oltre che ufficio informazioni e accoglienza per turisti e visitatori che arrivano ad Assisi da tutto il mondo, rappresenta un punto di riferimento strategico in città. È aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 19, con operatori altamente qualificati, che svolgono un servizio importante per cittadini e turisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA