A Gepafin il premio 'Fabrizio Saccomanni' promosso dall'Aifi

La partecipata regionale Gepafin ha ricevuto il premio speciale "Fabrizio Saccomanni" nell'ambito del "Private aebt Award 2024" promosso dall'Aifi, associazione che raggruppa i principali operatori italiani di private equity, venture capital e private debt. Il riconoscimento è stato assegnato per un'operazione di sottoscrizione di un minibond emesso dall'azienda umbra Flea di Gualdo Tadino del valore di un milione di euro.

Gepafin - fa sapere la stessa partecipata - ha perfezionato l'intervento in coinvestimento con la partecipata Sici Sgr.

"Soddisfazione" per il premio ricevuto è stata espressa dal presidente di Gepafin, Carmelo Campagna, che ha sottolineato "il sostegno della finanziaria della Regione Umbria nei confronti di un'azienda che ha saputo ottenere importanti tassi di crescita in uno dei settori, quello della filiera agroalimentare, trainanti per l'economia dell'Umbria".

"Il premio speciale dedicato a Fabrizio Saccomanni, con cui Aifi ha condiviso il percorso virtuoso dell'apertura delle imprese al debito privato - si legge nella motivazione del riconoscimento -, quest'anno è assegnato a due fondi di private debt che attraverso la loro sinergia collaborativa hanno creduto nel piano industriale della società, al fine di supportarne la crescita. Durante l'holding period del finanziamento la società ha affrontato gli anni influenzati dalla pandemia Covid-19 grazie alla strategia di diversificazione dei canali di distribuzione. Sono stati inoltre superati gli obiettivi di crescita previsti nel precedente piano, avviando un ulteriore ampliamento dello stabilimento industriale".

Il Birrificio Flea nasce nel 2012 da un'idea dell'imprenditore Matteo Minelli ed è attivo nella produzione e commercializzazione di birra artigianale di alta qualità. "Flea - ricorda Gepafin - si distingue per l'elevata tecnologia e automazione degli impianti produttivi, pur mantenendo tutte le caratteristiche di artigianalità del prodotto e del processo. La società, particolarmente legata al territorio, adotta rigorose politiche di qualità, garantendo una filiera corta grazie all'utilizzo di materie prime provenienti esclusivamente dall'azienda agricola di famiglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA