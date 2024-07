Nuovi lavori sulle strade della provincia di Terni

La Provincia di Terni ha avviato il primo luglio oggi nuovi lavori stradali per 410mila euro su quattro strade provinciali. Si tratta delle Sp 11 Todi-Orte e Sp 30 entrambe tra Alviano e Alviano scalo, Sp 84 a Penna in Teverina e Sp 31 di Giove.

Ad Alviano sono previsti investimenti di 180mila euro per il rifacimento delle pavimentazioni stradali in alcuni tratti dei centri abitati e fuori da essi, nelle zone maggiormente deteriorate.

A Penna in Teverina e Giove - riferisce una nota dell'ente - invece le risorse ammontano a 230mila euro di fondi delle Aree interne per la riqualificazione di un tratto di circa 300 metri nel centro abitato di Penna in Teverina e lungo la Sp di Giove per altri 300 metri.

Per tutti i lavori la Provincia ha emesso apposite ordinanze che istituiscono il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri al fine di garantire sicurezza agli operatori delle ditte incaricate e alla circolazione veicolare.

Oltre ai lavori sulle provinciali ad Alviano, Giove e Penna in Teverina, sono iniziati anche quelli sulla Sp 37 a Toscolano di Avigliano Umbro. La Provincia ha infatti dato il via agli interventi che riguardano il rifacimento della pavimentazione su un tratto di circa 1 chilometro con l'obiettivo di garantire massima sicurezza per chi viaggia, con un impegno economico di 156mila euro. Dato il consistente deterioramento della strada, il progetto prevede anche la risagomazione della carreggiata con appositi materiali e la successiva ripavimentazione stradale.





