Cinque giorni di musica con 'L'Umbria che spacca'

Cinque giorni pieni di musica, talk e incontri nel centro storico di Perugia, dalle prime ore dell'alba fino alla notte. Oltre 30 tra concerti e appuntamenti, circa 200 artisti e 59 band coinvolte. Per un totale di otto palchi distribuiti in tutta la città: l'undicesima edizione di "L'Umbria che Spacca" in programma da mercoledì 3 a domenica 7 luglio è quella dei grandi numeri ma anche della qualità delle proposte con il meglio della scena musicale contemporanea italiana e non solo che si ritroverà insieme nel capoluogo umbro. Tra i più attesi ci sono Mahmood (sold out), Salmo e Noyz Narcos (sold out), Colapesce Dimartino, Fulminacci, La Sad, Giovanni Truppi, Rondine, Enrico Nigiotti (sold out), Dente (sold out), Michelangelo, Nada (sold out), Casadilego (sold out), Micah P. Hinson (sold out), Any Other, Frankie Hi-Nrg MC.

Senza contare i tanti e suggestivi appuntamenti ed incontri, tra divulgazione sociale ed intelligenza artificiale, che arricchiscono quella che ormai è diventata una tra le realtà più significative a livello nazionale per quanto riguarda i festival musicali-artistici estivi.

Il festival organizzato dalla Roghers Staff Aps è stato presentato con una conferenza stampa a cui hanno partecipato, oltre ad Aimone Romizi (direttore artistico) e Andrea Mancini (presidente Roghers Staff), anche Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, Daniele Parbuono, delegato del rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Francesco Asdrubali, prorettore dell'Università per Stranieri di Perugia, Costantino D'Orazio, direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, e il direttore generale della Fondazione Perugia Fabrizio Stazi.

È di altissimo livello - è stato sottolineato - la lineup principale in programma nel main stage dei Giardini del Frontone: si va infatti dal cantautorato elegante e raffinato di Colapesce Dimartino (3 luglio) a quello più indie di Fulminacci (4 luglio), dal pop di qualità e da classifica di Mahmood (5 luglio) passando per il rap di Salmo e Noyz Narcos (6 luglio).

Gran finale con la serata pop punk Rebel Sunday ad ingresso gratuito (7 luglio) insieme a La Sad, Vanilla e Bambole di Pezza.

Ricchi di musica, ma non solo, anche gli altri palchi. Dal garden stage con tre risvegli musicali all'alba nella cornice dell'Orto botanico medievale, alla consolidata 'Galleria che Spacca' con interviste, arte e musica il pomeriggio alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Oppure 'Unipg Stage' che ospiterà in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia i format dei più importanti club umbri arricchiti da special guest, ma anche la novità "UniStraPg Stage", il palco di divulgazione sociale realizzato in collaborazione con l'Università per Stranieri di Perugia.

Infine, altra novità, lo "StageGpt", area con panel dedicati all'intelligenza artificiale organizzati in collaborazione e con il sostegno della Regione Umbria.



