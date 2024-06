Sorpreso con più di 60 grammi di cocaina, arrestato

I carabinieri della stazione di Perugia e della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un ventisettenne, di origini albanesi, senza fissa dimora e già indagato in passato, trovato in possesso di oltre 60 grammi di cocaina.

E' ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel quartiere di Prepo, hanno notato il giovane che alla vista loro vista cercava di allontanarsi a bordo di un'auto.

I carabinieri hanno quindi deciso di procedere al suo controllo ed avvicinatisi al mezzo, hanno intimato al conducente di mostrare i propri documenti d'identità, ma questi è sceso repentinamente dal veicolo ed ha violentemente spintonato gli stessi militari, cercando di fuggire a piedi.

Dopo averlo raggiunto e fermato, questi ultimi lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare, trovando - negli slip dell'uomo - un involucro di cellophane contenente 63 grammi di cocaina e 950 euro in banconote di vario taglio, ritenuti costituire provento dell'attività illecita.

Accompagnato in caserma il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri di Perugia in attesa del giudizio direttissimo.

All'esito dell'udienza, l'arresto è stato convalidato ed è stato disposta nei confronti del ventisettenne la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Umbria.



