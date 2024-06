Riconvocata lunedì la commissione centrale elettorale a Foligno

E' stata riconvocata per lunedì primo luglio, alle 9,40, a Foligno, nella sede del Comune, la riunione dell'ufficio centrale elettorale, presieduto da Marta D'Auria. In una comunicazione, inviata dalla stessa D'Auria, alla segreteria generale dell'ente, si rende noto della nuova convocazione sottolineando, tra l'altro - riferisce il Comune - che "dall'interlocuzione avuta per le vie brevi, nella serata del 27 giugno con il servizio elettorale del Comune, pare emergere un errore materiale nella compilazione di un verbale dell'ufficio centrale" e si ritiene opportuno "verificare l'effettiva sussistenza dell'errore onde assumere le conseguenti determinazioni, considerato che il potere dell'ufficio in ordine alla correzione, in sede di autotutela, di errori materiali eventualmente riscontrati nelle operazioni di verbalizzazione può essere esercitato fino al momento in cui non sia effettuata la convalida degli eletti".



