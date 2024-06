Opere inedite e debutti nazionali al 38/o Todi Festival

Un Todi Festival che, giunto alla 38/a edizione, continua a rivendicare "dinamismo, novità e freschezza", aprendosi sempre a percorsi di ricerca e sperimentazione e anche confermando il suo indirizzo verso opere inedite, debutti nazionali ed esclusive regionali.

Caratterizzandosi inoltre con la contaminazione tra generi quali teatro, musica, arte contemporanea e letteratura, proponendo, tra gli altri, eventi concepiti appositamente per determinati contenitori culturali cittadini.

Lucrezia Lante Della Rovere, Vanessa Gravina, Laura Lattuada, Jacopo Veneziani, Ron, oltre al debutto nazionale di "Cuore puro" da un racconto di Roberto Saviano, saranno alcuni dei protagonisti e degli eventi in programma dal 24 agosto al 1 settembre.

Presentata al Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia, la kermesse di teatro, musica e arti visive, fondata nel 1987 da Silvano Spada ha visto confermata per il nono anno consecutivo la direzione artistica di Eugenio Guarducci.

Un risultato inaspettato anche per lo stesso Guarducci: "Dopo nove anni siamo di nuovo qui a raccontarvi il nostro Todi Festival che ancora una volta si nutre del consueto curioso sguardo su ciò che accade all'interno dell'articolato mondo delle arti performative".

Per il vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, il festival di Todi si conferma "uno dei principali appuntamenti culturali in Italia". Un evento, ha ancora sottolineato Morroni, "di spessore, di alto profilo e di rilievo che arricchisce l'Umbria della cultura con una impronta innovativa e sperimentale". Todi Festival, ha poi sottolineato il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, "rappresenta l'appuntamento più longevo e stabile nella lunga storia della città, un evento che ha saputo tenere alta la proposta culturale di Todi con l'avvicendarsi delle stagioni".

Con un'offerta ampia e variegata, Todi Festival anche quest'anno non prevede repliche di spettacoli, presentando ogni giorno appuntamenti diversi. Il 'main stage' rimane il Teatro Comunale con sei debutti nazionali. Il sipario si aprirà il 24 agosto (ore 21) con "Non si fa così" di Audrey Schebat, con Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace. Il 25 agosto in scena "Cuore puro" da un racconto di Roberto Saviano, testo di Mario Gelardi e Saviano, con Vito Amato, Emanuele Cangiano, Carlo Di Maro, Francesco Ferrante.

Spazio sempre alla prosa il 26 agosto con 'Corpo vuoto', dal romanzo di Emilia Costantini 'Tu dentro di me', con Vanessa Gravina, Laura Lattuada, Gabriele Pizzurro, Irene Giancontieri.

Mercoledì 28 agosto tocca a 'Faccia di cucchiaio', testo firmato Lee Hall - autore dell'indimenticabile Billy Elliot - e interpretato da Caroline Baglioni con la regia di Sandro Mabellini. Ed ancora, altri due debutti il 29 agosto con 'Parigi' di e con Jacopo Veneziani, storico dell'arte e divulgatore per la prima volta in scena, e il 30 agosto con la performance 'Coppelia Project', tra danza e musica.

La chiusura del festival sarà inoltre all'insegna della musica d'autore italiana. Domenica 1 settembre (ore 21), sempre al Teatro Comunale, a Todi arriva una tappa del tour di Ron, 'Come una freccia in fondo al cuore', per un evento realizzato in collaborazione con la rassegna 'Moon in June'.

Alla sua ottava edizione, torna inoltre anche 'Todi Off', a cura del Teatro di Sacco, la rassegna di teatro e danza contemporanei al Teatro Nido dell'Aquila orientata sin dalla sua nascita anche alla formazione di pubblico e artisti per un loro avvicinamento al teatro di ricerca. Il titolo scelto 'Rotte nazionali' nasce per la collaborazione con l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi con l'obiettivo di facilitare la presenza di compagnie che solitamente non riescono a raggiungere agevolmente la regione.

Con la rassegna 'Around Todi', infine, spazio anche quest'anno a contaminazione fra generi, valorizzazione delle eccellenze del territorio, appuntamenti letterari e altri dedicati alle arti visive. All'insegna della contaminazione c'è pure la collaborazione con la prima edizione di See You Sun, festival pensato per celebrare il tramonto con eventi dal 30 agosto al 1 settembre nella Terrazza Inferiore del Nido dell'Aquila.

Il confluire di energie del festival è rappresentato anche dal manifesto di quest'anno, con l'immagine-litografia che accompagna la promozione e lo svolgimento dell'evento firmata da Mark di Suvero. La presenza del celebre scultore americano è ancora frutto della collaborazione con il Comune di Todi e la Fondazione Progetti Beverly Pepper con la quale Todi Festival ha rinnovato la sinergia iniziata tre anni fa, come hanno ricordato anche Elisa Veschini, presidente della Fondazione Progetti Beverly Pepper, e il curatore della mostra collegata Marco Tonelli.

In omaggio all'artista, il Comune di Todi ha infatti programmato una mostra personale che sarà allestita nella Sala delle Pietre, con l'inaugurazione in programma durante la prima giornata di Todi Festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA