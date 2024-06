Procuratore generale sarà oggi al carcere di Terni

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia Sergio Sottani si recherà oggi pomeriggio presso la casa circondariale di Terni per verificare le condizioni di sicurezza in cui operano i magistrati durante lo svolgimento delle udienze all'interno del carcere.

"La visita - è detto in un comunicato dell'Ufficio - rientra tra le attribuzioni di vigilanza e controllo che fanno capo al procuratore generale e fa seguito al grave episodio accaduto nei giorni scorsi all'interno dell'istituto di Terni che ha visto una giudice, vittima, durante un interrogatorio, di un tentativo di aggressione da parte di un cittadino italiano detenuto all'interno dello stesso carcere". L'immediato intervento del personale di polizia penitenziaria ha scongiurato le peggiori conseguenze che sarebbero potute scaturire dal violento attacco operato dal detenuto tramite il manico di una forchetta di plastica, affilato e nascosto tra le dita della mano.

Nello stesso pomeriggio di oggi, il procuratore generale prenderà parte al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presso la prefettura di Terni.



