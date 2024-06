Dieci giorni di eventi per il festival dei Tramonti

Dieci giorni di eventi per la seconda edizione del festival dei Tramonti, che si svolgerà tra il 28 giugno e il 7 luglio nei territori di Castiglione del Lago, Passignano e Magione.

L'evento, che valorizza le ricchezze culturali, storiche, artistiche e naturali dei borghi sul lago Trasimeno, è organizzato con un cartellone che si sviluppa in tre filoni.

"Gusta", per celebrare la tradizione gastronomica, "vivi" per gli aspetti naturalistici e culturali, e "ammira" relativo ad arte, danza, cinema e musica.

La manifestazione è stata presentata a Perugia, nel salone d'onore di palazzo Donini. A raccontare i dettagli dell'evento, promosso da Aps Trasimeno Futuro Cultura e Sostenibilità, sono stati Fabio Cancelloni, l'assessore regionale e vicepresidente della Giunta Roberto Morroni e il direttore artistico del Festival, Marcello Zeppi.

"La prima edizione si rivelò un successo a conferma della positività del percorso intrapreso, quest'anno il programma sarà ancora più ricco", ha sottolineato Morroni.

Riguardo gli eventi gastronomici, pensati per "celebrare la tradizione del territorio", c'è la novità della cena gourmet che quest'anno si terrà ogni sera al Club Velico di Passignano con proposte studiate insieme alla Fic Umbria. Il servizio sarà curato dai ragazzi dell'associazione Kora. Sono previsti anche aperitivi al tramonto, come nella terrazza di Montecolognola.

Spazio poi agli eventi legati al tema dell'ambiente, con un programma che prevede "esperienze green inclusive aperte anche ai disabili, organizzate in luoghi panoramici". Non mancheranno raduni bike e crociere verso le isole. Tra gli obiettivi "quello di contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile".

Particolare attenzione sarà poi dedicata all'arte e alla cultura. Gruppi di ragazzi di accademie di cinema gireranno per il territorio proponendo performance artistiche e proiezioni di film. Sono previsti anche spettacoli dedicati ai bambini. La Rocca del Leone di Castiglione ospiterà, il 5 luglio, il gran galà della danza.



