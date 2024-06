Torna il Festival Ciclopica, tra gli ospiti Carlo Ginzburg

Torna Ciclopica. Giganti in Collina, festival di letteratura, arte e filosofia ad Amelia, in Umbria.

La rassegna è giunta all'ottava edizione e quest'anno si svolge dal 28 al 30 giugno. Eventi gratuiti e ingresso libero. "Ciclopica - spiega Giacomo Petrarca, direttore artistico del festival - è anzitutto una grande festa, alla quale speriamo che ogni anno possa partecipare il maggior numero di persone. Siamo un festival indipendente e siamo qui per il nostro pubblico e per chi avrà la curiosità di venire a scoprire le tante iniziative in programma". Tra gli ospiti, il musicista Ivan Segreto, che insieme ai suoi brani più noti reinterpreterà Modugno, Battiato e Puccini.

In cartellone, inoltre, conferenze e dibattiti, sono attesi, fra gli altri, lo storico Carlo Ginzburg, fra i più celebri al mondo nel suo ambito; la filosofa e grecista Maria Michela Sassi; il prorettore dell'Università di Pollenzo Michele Antonio Fino, l'architetta e paesaggista Annalisa Metta, i filosofi Massimo Donà, Florinda Cambria, Marco Moschini e Massimo Adinolfi, lo storico dell'arte Michele Dantini. Prevista una conferenza-reading con Massimo De Lorenzo, volto della serie cult Boris che parteciperà insieme alle attrici Giulia Mombelli e Cristina Pellegrino.

Non mancheranno eventi e laboratori per i più piccoli. Spazio all'arte e alle mostre tra cui quella dell'artista Emiliano Alfonsi e una videoinstallazione a cura di Vincenzo Schino di Operabianco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA