Al via domande per contributo conciliativo alle neo mamme

Dalle 12 di oggi, 26 giugno, e fino alle 12 del prossimo 26 luglio sarà possibile presentare la domanda per il contributo conciliativo per le neo mamme (l'avviso è pubblicato al ink https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi).

Le domande dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma all'indirizzo https://puntozero.elixforms.it. Lo ha annunciato Palazzo Donini.

A poter accedere al contributo, di 1.200 euro a nato, saranno le donne madri naturali, adottive e affidatarie, che al momento della presentazione della domanda non superino i 30 mila euro di Isee, siano residenti in Umbria, occupate, con lavoro subordinato o autonome, o disoccupate purché iscritte al centro per l'impiego mediante presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) o patto di servizio sottoscritto, nonché si trovino nelle condizioni equiparate alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e che abbiano un figlio nato tra il 4 giugno 2023 e il 3 giugno 2024.

Inoltre, al fine di garantire l'accesso alla misura alle madri che non abbiano avuto la possibilità di presentare la domanda nel 2023, in quanto la nascita, l'adozione o l'affido sono avvenuti a ridosso della scadenza dello scorso avviso, anche le madri che abbiano avuto un bambino nel periodo che va dal 24 maggio 2023 al 3 giugno 2023 potranno presentare la domanda a valere sull'avviso 2024 purché non abbiano già fatto domanda lo scorso anno.

Entro 90 giorni dalla chiusura dell'avviso - spiega la Regione in una nota -saranno stilate le graduatorie per ordine Isee (dal più basso al più alto), ed entro i 30 giorni successivi saranno erogati i contributi alle aventi diritto.

"Il supporto alle neo mamme divenuto ormai strutturale e che ha lo scopo di facilitare le donne, ma anche madri, nel far coesistere le nuove esigenze familiari, derivanti dalla nascita di un figlio, con quelle professionali", per il 2024 è stato finanziato con 2,059 mln di euro (a valere sul Po Fse+ 2021-2027), cifra che permetterà l'erogazione di 1716 contributi.

È disponibile per la presentazione delle domande: l'assistenza tecnica e applicativa di PuntoZero S.c.a.r.l. ,dal lunedì al giovedì (8-18), il venerdì mattina (8-14), al numero verde 848.88.33.66 oppure 075.5027999 - E-mail:helpdesk@puntozeroscarl.it.

Per informazioni sull'avviso: Sviluppumbria tramite e-mail all'indirizzo: bonusnascite2024@sviluppumbria.it e ai numeri di tel. 075 5681280 e 0744 806070. Gli operatori saranno disponibili dal lunedì al giovedì mattina (10-13) e pomeriggio (15-17) e il venerdì mattina (10- 13).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA