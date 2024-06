Nevi, in Umbria fare breccia sui moderati del centrosinistra

In Umbria il centrodestra vince alle elezioni "se riesce a far breccia anche sugli elettori moderati di centrosinistra, è una questione matematica" secondo Raffaele Nevi, deputato umbro e portavoce nazionale di Forza Italia. "La Ferdinandi è stata brava a mettere insieme tutto e il contrario di tutto ed è riuscita a motivare meglio gli elettori ad andare a votare" ha detto commentando con l'ANSA il voto per il Comune di Perugia. "Detto questo - ha aggiunto - la Scoccia è stata altrettanto brava ad arrivare ad una quota di consenso superiore a quella delle europee ma purtroppo non è bastato".



