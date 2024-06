Per M5s campo largo Perugia 'laboratorio nazionale'

Indica Perugia come "laboratorio nazionale" il coordinatore umbro del Movimento 5 stelle Thomas De Luca dopo la vittoria alle comunali di Vittoria Ferdinandi, sostenuta da una coalizione con il suo partito, Pd e civici. Ha infatti sottolineato una "nuova ed eterogenea capacità di mettere in campo anche in maniera generosa dei contenuti dirompenti e innovativi" ha aggiunto. "A Perugia e in Umbria - ha sostenuto De Luca - si è attestato come i cittadini danno fiducia alle nostre proposte quando sono credibili".

Il segretario umbro del Pd Tommaso Bori ha sottolineato come "non ci sia spiaggiati su schemi già provati e perdenti".





