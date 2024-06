Ballottaggi, a Perugia affluenza definitiva del 60,64%

E' stata del 60,64 per cento l'affluenza al ballottaggio per l'elezione della nuova sindaca di Perugia. Il dato definitivo è riportato dal portale Eligendo ed è relativo a tutte le 159 sezioni alla chiusura delle operazioni di voto.

Nel capoluogo umbro l'affluenza è stata inferiore alla precedente tornata, quando fu del 65,83.

Negli altri comuni umbri al ballottaggio Orvieto ha fatto registrare un'affluenza del 61,37 per cento (70,94 la passata consultazione), Bastia Umbra 56,18 (66,38), Foligno 55,14 (63,05) e Gubbio 60,64 (65,83).



