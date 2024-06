Meteo, la cappa di umidità ha lasciato l'Umbria

Il cielo è tornato sereno, splende il sole e l'aria ha spazzato via la sabbia del Sahara: è così che l'Umbria è tornata a respirare dopo giorni di caldo insopportabile. Stamani la regione si è risvegliata con temperature ribassate e senza quella cappa di umidità che ha ammorbato l'aria per tre-quattto giorni.

Ma se questo sabato è caratterizzato dal cielo sereno, già da domenica le previsioni meteo, stando al Centro funzionale della Protezione civile regionale, promettono nuvolosità e piogge, che si potrebbero prolungare nella giornata di lunedì 24 giugno.

Temperature in ribasso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA