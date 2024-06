Esplosione in una palazzina, ustionata una donna nel Ternano

Una donna è rimasta gravemente ferita in seguito a un'esplosione in una palazzina a Pievelunga di Parrano (Terni) questa mattina intorno alle 7.00. Dalle prime notizie dei vigili del fuoco - intervenuti sul posto con una squadra del distaccamento di Orvieto - non ci sarebbero altre persone coinvolte.

La donna, di 75 anni, ha riportato varie ustioni ed è stata affidata al personale del 118.

In base ai primi accertamaneti, l'esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas che ha praticamente fatto quasi totalmente collassare l'abitazione di due piani fuori terra.

Anche un'auto sulla strada è andata a fuoco. I vigili sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Secondo quanto si è appreso successivamente, la donna è stata ricoverata con riserva di prognosi nell'ospedale di Perugia ma verrà trasferita a breve al centro grandi ustionati di Ce3sena. Avrebbe riportato ustioni su oltre il 70 per cento del corpo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA