Risorse e segreti del monte Subasio ora in un app

Il Monte Subasio è sempre più protagonista dell'estate assisana e ora diventa anche una App, attraverso la quale scoprire facilmente risorse e segreti del monte alle cui pendici sorge Assisi. L'applicazione si chiama "Destinazione Subasio", come il primo sito internet turistico interamente dedicato alla promozione del Parco regionale del Monte. Scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone, ripropone le stesse sezioni del portale e consente di accedere velocemente a tutte le informazioni utili a conoscere caratteristiche dell'area, valore storico e culturale del territorio, attività da fare nella natura incontaminata.

L'app - come l'omonimo sito, che è un sottoportale di UmbriaTourism - è a servizio dei quattro comuni del territorio del Parco (Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina), che si sono uniti in aggregazione territoriale per la gestione dello stesso. È stata promossa con fondi regionali e comunali, legati al bando Umbria Aperta, che ha visto la realizzazione di diversi progetti con la città sempre capofila.

E intanto conquistano sempre più cittadini e turisti le escursioni alla scoperta del Monte Subasio, promosse gratuitamente dal Comune - è detto in una sua nota - nell'ambito di "Assisi Estate 2024", manifestazione organizzata dall'ente in collaborazione con realtà associative del territorio. Fra camminate, trekking escursioni sensoriali, yoga all'alba, al tramonto e nei mortari, relax e divertimento immersi nella natura, sono sempre di più i partecipanti alle iniziative.





