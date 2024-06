Docufilm sulla mostra 'Assisi e le arti visive nel '900'

Sarò presentato ad Assisi domenica 23 giugno, alle 18.30, nella sala della Conciliazione, un docufilm sulla mostra "Assisi nel Novecento-le arti visive", allestita nella pinacoteca comunale a palazzo Vallemani e curata da Mario Romagnoli ed Ezio Genovesi.

Il docufilm (regia di Carlo Cianetti, produzione di Alessandro Pratelli) racconta, attraverso una serie di interviste ad artisti e prestatori d'opera della mostra, il percorso artistico con al centro la città di Assisi intrapreso durante tutto il Novecento.

La mostra, visitabile fino al 3 novembre, propone al pubblico 37 opere provenienti da circa 60 prestatori, e, come detto, raccoglie per la prima volta in maniera organica il lavoro di artisti assisani o comunque legati ad Assisi nell'arco del secolo scorso.

Le opere esposte attraversano le vicende artistiche più significative che hanno interessato Assisi nel '900: le commissioni pittoriche del VII centenario della morte di San Francesco grazie all'azione di Arnaldo Fortini, la galleria d'arte sacra contemporanea inaugurata nel 1961 all'interno della Pro Civitate Christiana fondata da Don Giovanni Rossi; la prima edizione nel 1961 della Marcia della Pace Perugia Assisi supportata anche da un gruppo di giovani artisti assisani; la Mostra d'Antiquariato di Assisi nata nel 1973 e molto altro ancora.

Collegato alla mostra è stato realizzato un catalogo pubblicato dal Comune in collaborazione con Opera Laboratori con saggi di Mariano Apa, Stefano Frascarelli, Ezio Genovesi, Stefania Lillocci, Paolo Mirti, Anna Nabot, Stefania Proietti, Giulio Proietti Bocchini, Mario Romagnoli.



