Bambina due anni cade da secondo piano, non è grave

Una bambina di due anni è caduta dal secondo piano di un palazzo in un comune del perugino ed è ora ricoverata in ospedale avendo riportato delle lesioni. La sua vita non è comunque in pericolo. Su quanto successo sono in corso indagini della polizia che non formula al momento alcuna ipotesi.

Gli agenti sono intervenuti in seguito a una chiamata al Numero unico di emergenza. Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente prestato soccorso alla piccola, straniera, e attivato il personale sanitario che, poco dopo, tramite l'elisoccorso, l'ha trasportata all'ospedale di Perugia.

Secondo la ricostruzione degli investigatori la caduta è stata attutita da alcuni bidoni dell'immondizia posizionati sotto la finestra.

I rilievi sono stati condotti da polizia scientifica e squadra mobile che ha ascoltato i presenti.



