Festa in piazza e maxischermo per chiusura campagna Scoccia

Chiuderà la campagna elettorale giovedì sera, alle 20, in piazza IV Novembre, Margherita Scoccia, candidata sindaca di Perugia per il centrodestra. "Ora più che mai Perugia è di tutti" ha sottolineato. Nel centro storico della città verrà allestito il maxischermo per guardare la partita Italia-Spagna degli Europei di calcio.

"Una festa - ha spiegato Scoccia - che dedichiamo a Perugia e ai perugini. Alle famiglie, ai bambini, ai giovani, a chi è ospite nella nostra città, per studio o per lavoro, a chi la ama ed a chi se ne prende cura, insomma a tutta la nostra comunità.

Staremo insieme per continuare a condividere questo nostro percorso verso il futuro, per stringerci, abbracciarci, condividere le sfide del domani. E anche per tifare tutti insieme la nostra Nazionale! Sarà l'ultimo grande momento che vivremo insieme prima del ballottaggio che rappresenta un voto per dare continuità al percorso iniziato dieci anni fa con voi, con Perugia, con il coraggio di tutta la nostra comunità. Per dare ulteriore slancio verso il futuro di una città che sta recuperando il suo ruolo al centro dell'Umbria e dell'Italia".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA