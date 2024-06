Ex candidato sindaco, da Scoccia offerto assessorato

Continua a Perugia il botta e risposta tra Massimo Monni, candidato sindaco al primo turno, e Margherita Scoccia, al ballottaggio per il centrodestra. Il primo ieri in una conferenza stampa ha annunciato l'appoggio alla rappresentante del centrosinistra Vittoria Ferdinandi (evitando comunque apparentamenti e invitando la sua lista a votare liberamente), sostenendo anche di avere ricevuto da Scoccia offerte per far parte di una sua eventuale Giunta.

Circostanza smentita da quest'ultima e ora di nuovo confermata dall'ex candidato sindaco.

"Di fronte alle parole da te utilizzate nei miei confronti, parole che mettono in discussione la mia schiettezza - afferma Monni in una nota -, mi spiace dover precisare ancora quanto è accaduto realmente nel corso dei nostri incontri da te richiesti per verificare la possibilità di un apparentamento al ballottaggio con la lista Perugia merita. Ti ricordo che la prima volta, quando ci siamo visti presso il tuo studio, davanti a testimoni mi hai offerto l'assessorato al personale dicendomi anche che così ti avrei aiutata a mandare via alcuni dirigenti.

La seconda volta, mi hai offerto di nuovo l'assessorato al personale e un ruolo all'ambiente, Gesenu, dicendomi che pensavi che fossi stato sempre interessato al decoro della città. Ma ti ricordo anche che poi hai aggiunto che per il ruolo di vicesindaco dovevi vedere, perché lo avevi già promesso a un candidato del centro destra. Poiché la correttezza e la schiettezza sono sempre stati punti fermi della mia campagna elettorale, oltre che della mia persona, sono pronto ad un confronto pubblico, a maggior ragione perché continuo a reputarti una persona seria e perché sono convinto che ciò che hai detto non sia farina del tuo sacco, ma di chi ti dà consigli quantomeno discutibili che, di certo, non sono positivi per la tua immagine né coerenti con la persona che ho conosciuto.

Concludo, sottolineando che il modo di fare aggressivo e becero dei tuoi fan non fa che rendermi ancora più convinto della scelta che ho fatto, lo ribadisco a titolo personale, lasciando liberi i candidati della mia lista, nel sostenere pubblicamente Vittoria Ferdinandi, e che dovresti correttamente informare i tuoi amici che fanno girare video nelle chat sui quali immagino tu non abbia bisogno ti fornisca dettagli, che sei stata tu ad offrirmi la Gesenu non Vittoria Ferdinandi. Comunque - conclude Monni - per me resti sempre una brava ragazza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA