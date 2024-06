Comitato Ferdinandi, c'è tentativo delegittimazione

Parla di "ennesimo tentativo di delegittimare una campagna bellissima, popolare e partecipata", Alleanza per la Vittoria che sostiene Vittoria Ferdinandi candidata sindaca di Perugia replicando alla coalizione di centrodestra che ha denunciato "contatti telefonici con numeri di utenze tutte riferibili a soggetti titolari di legge 104".

"L'accusa vergognosa che la destra di Perugia ci rivolge la rimandiamo al mittente" sottolinea lo schieramento di centrosinistra e civici.

"Il comitato elettorale dell'Alleanza per la Vittoria - è detto in un suo comunicato -, non ha mai utilizzando nessun elenco segreto né tanto meno riguardante soggetti a cui è stata riconosciuta una invalidità ai sensi della legge 104. Ancora una volta la destra non avendo nessun argomento ora tenta l'ultima carta per infangare un lavoro portato avanti sempre con coerenza e correttezza. Il Comitato elettorale di Vittoria Ferdinandi, si riserva dunque di tutelare le proprie ragioni e la propria onorabilità presso le sedi competenti, alla luce delle pesanti denigrazioni subite sui social e a mezzo stampa".



